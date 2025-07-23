Трамп хочет преследования причастных к манипулированию разведданными по России

Американский лидер просит привлечь к ответственности всех причастных, указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается привлечения к ответственности всех причастных в США к манипулированию данными разведки по РФ. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он хочет, чтобы в отношении всех причастных, всех, кто имел отношение к этой афере против нашей страны, всех, кто предал нашу страну и конституцию, было проведено расследование и они были привлечены к ответственности", - заявила Ливитт. Таким образом она ответила на вопрос о том, считает ли действующая администрация, что на бывшего президента США Барака Обаму распространяется действие иммунитета от юридического преследования, наличие которого у Трампа в 2024 году подтвердил Верховный суд США.