При этом Иран продолжает работу над выявлением шпионов и людей, работающих на спецслужбы Израиля, уже задержано некоторое число людей, и их будут судить по всей строгости закона, отметил Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что у исламской республики ест свои источники на территории Израиля.

"Я считаю, что страны, у которых есть проблемы друг с другом, и даже если у вас есть враги, такие как Израиль, это нормально, что они работают на чужой территории, чтобы получать информацию, работают над проникновением, как это делает и Иран в Израиле. У нас там есть свои источники. У нас есть свои цели в Израиле", - ответил он на просьбу прокомментировать проблему масштабного проникновения израильских агентов в Иран.

В это же время, по словам Гарибабади, Иран продолжает работу над выявлением шпионов и людей, работающих на спецслужбы Израиля, уже задержано некоторое число людей, и их будут судить по всей строгости закона.

Как ранее отмечало агентства Fars, с начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня правоохранительные органы Ирана задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Большинство задержанных обвинялись в запуске с иранской территории небольших дронов, изготовлении самодельных бомб и видеосъемке военных объектов с целью дальнейшей передачи информации израильским спецслужбам. Как отмечает агентство, только в Тегеране с 13 июня изъято более 10 тыс. небольших БПЛА.

Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выпустил заявление, в котором предупредил сограждан об участившихся попытках вражеских спецслужб завербовать иранцев для работы против правительства исламской республики.