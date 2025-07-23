Американский лидер поддерживает очень тесную связь по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по возможным санкциям против России оставались за ним. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Послушайте, президент поддерживает очень тесную связь по этому вопросу со своими друзьями в Сенате, в частности с сенатором Линдси Грэмом (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС)", - указала она.

"Но президент всегда утверждал, что он является главнокомандующим и президентом не просто так. И он был глубоко вовлечен в этот конфликт [между Россией и Украиной] с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой", - подчеркнула Ливитт.