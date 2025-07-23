WP: Хегсет выкладывал в чаты мессенджера Signal данные под грифом "секретно"

Эти данные были получены по защищенной системе электронной почты от главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллы, пишет газета

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет размещал по меньшей мере в двух чатах мессенджера Signal касавшуюся ударов по Йемену информацию, которая имела гриф "секретно" и которую было запрещено передавать иностранным гражданам. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на сведения, полученные аппаратом генерального инспектора Пентагона.

Как она уточнила, эти выложенные Хегсетом в чаты в Signal данные были получены по защищенной системе электронной почты от главы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерала Майкла Куриллы. В зону оперативной ответственности CENTCOM входит прежде всего Ближний Восток. Именно это командование проводило военную операцию против хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах". Как напоминает WP, прежде администрация США категорически отрицала, что ее должностные лица размещали в чатах в Signal какую-либо секретную информацию, касавшуюся кампании бомбардировок Йемена. Между тем, по свидетельству газеты, четверо неназванных лиц, которые были осведомлены о содержании письма Куриллы, подтвердили, что это послание было маркировано как секретное. Оно содержало план нанесения ударов с воздуха по позициям хуситов в отдельно взятый день с перечислением летательных аппаратов и боеприпасов, задействованных в этой операции.

Между тем помощник главы военного ведомства США по связям с общественностью Шон Парнелл заверил, комментируя публикацию WP, что никакая секретная информация в чаты в Signal Хегсетом не выкладывалась. "Прежние заявления Министерства обороны США [на этот счет] остаются в силе: обмена засекреченной информацией через Signal не было", - утверждал Парнелл. По его словам, меры обеспечения секретности операций и дисциплина в Пентагоне - "на высшем уровне".

Со своей стороны заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что газета "продолжает публиковать непроверенные статьи", опирающиеся на якобы существующие послания по электронной почте, которых сами корреспонденты WP не видели. Газета прилагает усилия, направленные на то, чтобы "подорвать успех военной операции" против хуситов и "воскресить несуществующую проблему, о которой никто уже несколько месяцев не думает", считает Келли.

Подозрения в адрес Хегсета

Ранее информационное агентство Associated Press сообщило, что служебный кабинет Хегсета в Пентагоне был оборудован незащищенной точкой выхода в интернет в обход установленных протоколов безопасности. Министр выходил в интернет по незащищенному каналу для использования Signal. В свою очередь WP писала, ссылаясь на источники, что Хегсет установил мессенджер, не предназначенный для передачи секретной информации, на своем компьютере в Пентагоне, чтобы компенсировать отсутствие сотовой связи.

Весной газета The New York Times информировала, что 15 марта Хегсет выложил в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудницей Пентагона, братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе (оба работают в Пентагоне) график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям хуситов. По версии издания, чат был создан главой Пентагона лично и включал около десятка человек из его ближайшего окружения. Парнелл тогда опровергал эти сведения. NYT указывала, что речь шла не о чате в Signal, который был создан тогдашним помощником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем и впоследствии вызвал громкий скандал в Вашингтоне. В тот чат по ошибке добавили в том числе главного редактора журнала Джеффри Голдберга, который опубликовал об этом статью 24 марта.

В июне аппарат генерального инспектора Пентагона начал расследование, касающееся возможного размещения Хегсетом секретных данных в Signal. Предполагается, что выводы этого разбирательства будут готовы через несколько месяцев.