В ЕС считают, что КНР и Евросоюзу нужно пересмотреть модель сотрудничества

Президент Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд напомнил, что "у Европы есть свои проблемы" с КНР и они не исчезнут только потому, что президентом США является Дональд Трамп

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Экономические отношения между Пекином и Брюсселем достигли переломного момента, поскольку стороны должны пересмотреть модель сотрудничества и "распределять выгоды более справедливо". Такое мнение высказал в интервью газете South China Morning Post президент Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд.

По его мнению, среди европейцев бытует устойчивое мнение, что Китай "получает большую часть прибыли от двусторонней торговли, поскольку производственный сектор ЕС с трудом конкурирует с изобилием более дешевых товаров" из КНР.

"Оглядываясь на последние 50 лет двусторонних отношений, мы видим, что они принесли огромную пользу обеим сторонам", - сказал Эскелунд, отметив, что китайский экспорт в ЕС создал рабочие места и увеличил благосостояние КНР. "Теперь возникает вопрос: если мы находимся в ситуации, когда очень сильное давление со стороны Китая приводит к убыткам для европейских компаний, то, конечно же, возникает вопрос: "Погодите, зачем мы это делаем?" - указал он.

Как отмечает издание, поскольку "агрессивная торговая политика [президента США Дональда] Трампа" затрагивает и Китай, и ЕС, некоторые аналитики ожидали сближения Пекина и Брюсселя. Но Эскелунд полагает, что это будет непросто, пока фундаментальные проблемы не урегулированы. "То, что происходит в Вашингтоне, важно, но важно также помнить, что у Европы есть свои проблемы с Китаем и эти проблемы не исчезнут только потому, что Трамп в Белом доме", - подчеркнул глава Торговой палаты ЕС в КНР.

ЕС хочет равноправия на рынке КНР

Согласно официальным данным Евросоюза, в 2024 году ЕС экспортировал в Китай товаров на сумму €213,2 млрд и импортировал товаров на сумму €519 млрд. Это означает торговый дефицит более €300 млрд. При этом Эскелунд считает, что дефицит сам по себе не является основной проблемой - "проблема в том, что ключевые европейские отрасли сейчас вытесняются с рынка".

По его словам, корень экономического дисбаланса кроется в относительно ограниченном доступе европейских производителей на рынок КНР. В то время как китайские компании имеют широкий доступ на рынки ЕС, европейские компании в Китае часто жалуются на нормативные барьеры, требования к передаче технологий и преференциальный режим для местных игроков.

Эскелунд напомнил, что Пекин неоднократно обещал "открыть двери еще шире" для иностранного бизнеса. Однако на практике, по его словам, это ограничилось лишь такими секторами, как косметика, продукты питания и напитки.

Он добавил, что иностранным компаниям стало сложнее войти в секторы, определенные как имеющие отношение к национальной безопасности. "Все наши члены [торговой палаты] говорят нам, что теряют деловые возможности, поскольку являются компаниями с иностранным капиталом, даже если они производят продукцию в Китае", - указал Эскелунд.