Это необходимо, учитывая глобальные перемены и нестабильную обстановку в мире, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Лидеры Китая и Евросоюза должны проявить дальновидность и принять правильные стратегические решения в условиях глобальных изменений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В условиях все более динамичных глобальных перемен и нестабильной международной обстановки лидеры Китая и ЕС должны вновь продемонстрировать дальновидность и ответственность, принять правильные стратегические решения", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту.

Как уточнил председатель КНР, в 2025 году наступает 50-я годовщина установления китайско-европейских дипломатических связей, а также отмечается 80-летие ООН. "Отношения Китая и Евросоюза вновь находятся на важном историческом перепутье. КНР и ЕС достигли плодотворных результатов в плане обменов и сотрудничества, которые принесли пользу обеим сторонам и всему миру", - добавил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Евросоюз - конструктивные силы, выступающие за многосторонний подход и открытое сотрудничество. "Чем сложнее и серьезнее международная ситуация, тем больше Китай и Европа должны укреплять контакты, углублять взаимное доверие и сотрудничество", - подчеркнул он.

По словам лидера КНР, стабильные и гармоничные китайско-европейские отношения обеспечат большую стабильность и определенность всему мировому сообществу. Он напомнил, что Пекин и Брюссель играют важную роль на международной арене и потому обе стороны должны "твердо придерживаться правильного курса, сообща открывая еще более светлое будущее".

Си Цзиньпин обратил особое внимание, что отношения Китая и ЕС должны опираться на взаимное уважение и обоюдную выгоду. Он указал на необходимость "поиска точек соприкосновения при наличии различий" в позициях.