В их числе дети

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 53 палестинца были убиты и многие получили ранения в среду в результате непрекращающихся израильских ударов по сектору Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

"53 гражданина, в том числе дети, были убиты в результате непрерывного огня израильской оккупации и рейдов в секторе Газа в среду", - указывает агентство. По его сведениям, пять мирных жителей были убиты и многие другие получили серьезные ранения после целенаправленного обстрела артиллерией тех, кто ожидал прибытие грузовиков с гуманитарной помощью в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

В свою очередь, катарский канал Al Jazeera сообщил о том, что не менее 10 палестинцев умерли за минувшие сутки от голода в осажденном секторе Газа. Голод разразился в Газе из-за почти пятимесячной блокады Израилем доставки в анклав продовольствия, топлива, воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинской радикальной группировки ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.