СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении. Об этом со ссылкой на главу МИД республики Хакана Фидана сообщил телеканал TRT Haber.

"В целом мы с удовлетворением отмечаем, что переговоры движутся в более конструктивном и ориентированном на результат направлении", - отметил он, комментируя итоги состоявшегося в среду третьего раунда прямых переговоров по Украине в Стамбуле.

"На российско-украинских переговорах, организованных Турцией в Стамбуле, был добавлен еще один кирпичик в конструкцию общей воли сторон на пути к решению. Наша страна, которая стремится к урегулированию с первого дня войны, продолжит усилия для установления прочного мира между Россией и Украиной", - заявил Фидан.

Делегацию России на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о новых обменах военнопленными и продолжении работы по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.