В китайско-европейских отношениях нет кардинальных противоречий, заявил председатель КНР

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай не выступает для ЕС в качестве источника вызовов, в китайско-европейских отношениях нет кардинальных противоречий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Антониу Кошту.

Как уточнил китайский лидер, если оценочно сравнивать "с путем, который прошел Запад", представление о КНР "будет искаженным". "Китай - мирная страна, которая выступает за гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие", - подчеркнул он.

По словам Си Цзиньпина, исторически, в плане культуры, управленческих систем и стадий развития Китай и Европа "действительно различаются". "Но в прошлом эти различия не становились препятствием для установления дипломатических отношений, развития связей между КНР и ЕС. В будущем это также не должно препятствовать развитию наших двусторонних контактов", - добавил он.