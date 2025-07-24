В ЕП считают, что ликвидация НАБУ и САП подрывает усилия ЕС по поддержке Украины

Председатель фракции "Обновляя Европу" в Европарламенте Валери Айе подчеркнула, что это "вызывает опасения по поводу искренней приверженности Украины выполнению своих обязательств"

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Ликвидация Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины может подорвать усилия Евросоюза (ЕС) по поддержке Киева. Об этом заявила председатель фракции "Обновляя Европу" в Европарламенте (ЕП) Валери Айе.

В комментарии европейскому изданию Politico она подчеркнула, что шумиха вокруг закона о ликвидации двух антикоррупционных ведомств "вызывает опасения по поводу искренней приверженности Украины выполнению своих обязательств, что может подорвать все наши усилия по поддержке" страны.

Неназванный чиновник ЕС добавил, что это решение "ставит под угрозу не только заявку Киева на членство в ЕС", но и его доступ к финансовой помощи со стороны сообщества. Помимо этого, евродепутат от партии "зеленых" Даниэль Фройнд сказал, что из-за "замедления [демократических] реформ" некоторые выплаты из фонда поддержки Украины "не были произведены в соответствии с графиком".

Владимир Зеленский ранее подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.