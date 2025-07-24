Председатель КНР принял главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что руководство Евросоюза откажется от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы надеемся, что европейская сторона сохранит открытость торгового и инвестиционного рынков, воздержится от использования ограничительных инструментов в торгово-экономической сфере, создаст благоприятные условия для инвестиций и деловой деятельности китайских компаний в ЕС", - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту.

По словам китайского лидера, суть китайско-европейских торгово-экономических отношений заключается во взаимной дополняемости двух стран, которые обладают собственными преимуществами и извлекают из сотрудничества друг с другом обоюдную выгоду, в связи с чем "должны и вполне могут достичь динамического баланса". Председатель КНР указал на важность сохранения многостороннего подхода, солидарности и партнерства в ситуациях, когда нужно "выбирать между войной и миром, конкуренцией и сотрудничеством, закрытостью и открытостью".

"Нам нужно сообща реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата, позволить факелу многостороннего подхода освещать человечеству путь вперед", - добавил Си Цзиньпин.