По словам министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, за последние две недели израильские власти открыли несколько дополнительных маршрутов для доставки гуманитарной помощи "через иорданцев и египтян"

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил структуры ООН в срыве договоренностей с Европейским союзом об увеличении объемов поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и отверг заявления официальных лиц ЕС, возлагающих ответственность на еврейское государство.

"Все, что является частью нашего соглашения с ЕС, мы реализуем. Но проблема в том, что ООН не участвует в распределении [помощи]", - заявил Саар в интервью европейскому изданию газеты Politico.

По его словам, за последние две недели израильские власти открыли несколько дополнительных маршрутов для доставки гуманитарной помощи "через иорданцев и египтян", а также переходов внутри сектора Газа из его северную часть в южную.

В свою очередь Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) указало, что готово немедленно приступить к доставке и распределению продуктов питания, если израильские власти устранят наложенные на работу волонтеров ограничения. Представитель УКГВ заявил Politico, что они не могут нарастить объемы своей работы из-за израильской бюрократии, которая не дает разрешения на перемещения и не согласовывает маршруты для грузовиков. При этом УКГВ готово поставлять в ежедневном режиме по 600-700 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковали Израиль за отсутствие прогресса в наращивании объемов помощи жителям сектора Газа вопреки достигнутым договоренностям о беспрепятственных поставках. 10 июля Каллас объявила, что в рамках диалога ЕС и Израиля были достигнуты договоренности, направленные на устранение препятствий для доставки помощи в анклав.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.