По данным агентства, европейские лидеры сочли подписание этого закона "значительным ударом по стремлению Украины к западной интеграции"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Подписанный Владимиром Зеленским закон, согласно которому практически ликвидируется независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), угрожает переговорам по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений в европейских столицах.

"Новый закон может помешать долгосрочным переговорам по вступлению в ЕС и поставить под угрозу усилия Украины по финансированию войны", - пишет агентство.

По словам Bloomberg, европейские лидеры сочли подписание закона "значительным ударом по стремлению Украины к западной интеграции". Один из собеседников агентства заявил, что Зеленский совершил свой "самый большой промах" с 2019 года.

22 июля Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала призвала к отмене закона. Украинские СМИ сообщали об акциях протеста против нового закона в различных городах.