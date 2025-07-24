Правительство республики видит большой потенциал для этого, отметил казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Казахстана видит большой потенциал для углубления отношений с Россией в разных сферах и рассчитывает на их дальнейшее развитие. Об этом заявил казахстанский премьер-министр Олжас Бектенов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

"Отношения между Казахстаном и Россией развиваются стремительно. Все это благодаря доверительным отношениям и постоянному контакту на уровне лидеров наших государств. Задача правительств двух стран - динамично и эффективно исполнять те договоренности, которые достигнуты на высшем уровне. Я согласен, что у нас большой потенциал для развития отношений в инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, цифровой, культурно-гуманитарной сферах. И этим не ограничиваются возможности для углубления наших отношений, которые строятся исключительно в духе стратегического партнерства и союзничества", - сказал Бектенов.