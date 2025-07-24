По данным опроса YouGov, недовольство по поводу организации мероприятия выразили 42% американцев, 43% респондентов поддержали его

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американские ВС потратили на проведение в Вашингтоне военного парада по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США 14 июня около $30 млн. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на представителя американской армии.

"Могу подтвердить, что общая стоимость армейского фестиваля и парада составила почти $30 млн", - заявил он изданию. Первоначально затраты оценивались в $25-45 млн без учета расходов на охрану правопорядка полицией, ущерб, нанесенный городским улицам, а также на их уборку.

Власти установили ограждения и проверяли всех, кто приближался к месту проведения парада в день рождения президента США Дональда Трампа.

В военном параде приняли участие примерно 6,5 тыс. американских военнослужащих и около 150 единиц различной боевой техники, включая танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker. В его авиационной части были задействованы вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47. За вашингтонским парадом наблюдали десятки тысяч человек.

Его проведение вызвало острую критику со стороны оппонентов Трампа, а также некоторых его сторонников, которые возмущались в том числе по поводу стоимости мероприятия и милитаристской эстетики.

Согласно опросу исследовательской службы YouGov, мнение жителей США относительно уместности и целесообразности его проведения разделилось примерно поровну. Недовольство по поводу организации мероприятия выразили 42% американцев, причем 32% в резкой форме. 43% респондентов поддержали его, причем 27% из них в крайне одобрительном тоне. 15% не смогли определиться по поводу парада.