В ведомстве отметили, что уведомили остальные страны Шенгенского соглашения о своем решении

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии отказалось выдавать въездную визу президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу.

"Латвия отказала в выдаче визы <...> бывшему заместителю председателя правительства России, [бывшему] помощнику президента РФ и нынешнему президенту FIDE Аркадию Дворковичу", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X.

В МИД балтийской республики отметили, что уведомили остальные страны Шенгенского соглашения о своем решении.