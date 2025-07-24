По информации журнала, все больше свидетельств указывает на то, что на переговорах в Риме 23 мая стороны обсуждали два взаимоприемлемых варианта

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Иранские и американские переговорщики почти достигли соглашения по ядерной программе Тегерана, когда Израиль начал бомбардировки исламской республики. Такую точку зрения выразил в статье для журнала The American Conservative колумнист Тед Снайдер.

По его мнению, все больше свидетельств указывает на то, что на переговорах в Риме 23 мая стороны обсуждали два взаимоприемлемых варианта: введение потолка на обогащение урана исламской республикой при контроле со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и создание международного консорциума для обогащения урана на иранской территории.

Вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси отметил в интервью журналу, что обе эти опции удовлетворяли требованиям руководства Ирана и администрации президента США Дональда Трампа, открывая путь к мирному решению проблемы иранского ядерного досье. Однако американский лидер предпочел прибегнуть к военным средствам, поддержал израильские бомбардировки Ирана и затем отдал приказ вооруженным силам США нанести удар по иранским ядерным объектам. В результате попытки возобновить диалог между Тегераном и Вашингтоном наталкиваются на пропасть взаимного недоверия, пишет Снайдер.

8 июля в колонке для газеты Financial Times министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи подчеркнул, что на переговорах Ирана с США стороны были "на пороге дипломатического прорыва исторического масштаба" и сумели добиться за девять недель больших успехов, нежели чем за предыдущие четыре года.

Представители Ирана и США с апреля по май провели пять раундов консультаций по ядерной программе. Шестой раунд переговоров между делегациями двух стран был запланирован на 15 июня. Переговорный процесс был заморожен из-за начала 13 июня военной операции Израиля против исламской республики и последовавших американских ударов по иранским ядерным объектам. Перемирие между Ираном и Израилем было установлено 24 июня.