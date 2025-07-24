Официальный представитель МИД исламской республики ранее сообщал, что встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Переговоры Тегерана со странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики начнутся 25 июля в 09:30 мск в здании иранского консульства в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Tasnim.

21 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи проинформировал, что новый раунд переговоров со странами "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.