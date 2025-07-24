Адвокаты требуют изменить меру пресечения армянскому архиепископу Микаелю

Священнослужителю вменяют призыв к свержению конституционного строя путем военного переворота

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Адвокатская команда арестованного армянского священнослужителя архиепископа Микаеля ходатайствует об отмене или изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. Об этом говорится в заявлении защиты.

"Сегодня адвокаты архиепископа Микаеля обратились к прокурору с ходатайством об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна или при невозможности отмены - об изменении примененной меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Архиепископу Микаелю инкриминируют призыв к свержению конституционного строя путем военного переворота. Дело было заведено 17 июня, а высказывания, о которых говорят следователи, датируются февралем 2024 года.