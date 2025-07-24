В заявлении говорится последних оставшихся на территории анклава журналистах, которые "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Новостные агентства AFP, Associated Press (AP), Reuters и вещательная корпорация Би-би-си сделали совместное заявление с призывом к властям Израиля разрешить журналистам, страдающим от голода, выезд с территории сектора Газа. Текст заявления приводит агентство Associated Press.

"Мы вновь призываем власти Израиля разрешить журналистам въезжать на территорию сектора Газа и покидать ее. Критически важно, чтобы люди имели доступ к необходимому объему пищи", - говорится в заявлении.

Речь идет о последних оставшихся на территории Газы журналистах, которые, как указано в заявлении, на протяжении многих месяцев "были связующим звеном между происходящим в Газе и внешним миром", а сейчас "испытывают все больше трудностей с тем, чтобы найти себе пропитание".

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.