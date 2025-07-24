По данным телекомпании, президент США Дональд Трамп выбрал такую стратегию, чтобы пресечь критику после его отказа опубликовать стенограммы показаний по делу финансиста

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не разрешает сотрудникам Белого дома говорить о деле американского финансиста Джеффри Эпштейна без согласования с вышестоящим руководством. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

"Трамп дал понять членам администрации, что он хочет прекратить постоянные разговоры о деле Эпштейна", - сообщил телекомпании представитель Белого дома.

Подобная стратегия была выбрана президентом, чтобы пресечь критику после его отказа опубликовать стенограммы показаний по делу Эпштейна, которого в 2019 году обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в 2024 году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента, которые требуют публикации полной информации по делу.