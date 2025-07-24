В центре Израиля неизвестный протаранил группу военных

Пострадали восемь человек, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Восемь военнослужащих получили травмы после наезда автомобиля в центральной части Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, неизвестный наехал на группу военных на шоссе, в общей сложности пострадали восемь военных: двое были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, шестеро получили легкие травмы.

Как сообщает издание The Times of Israel, водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Отъехав на некоторое расстояние, он бросил машину и исчез в неизвестном направлении. Злоумышленника сейчас ищут армия и полиция.