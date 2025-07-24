Министр торговли Говард Латник отметил, что в противном случае работа соцсети в стране будет заблокирована

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят иметь возможность контролировать алгоритмы социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской технологической компании ByteDance, в противном случае работа соцсети в США будет заблокирована. Об этом заявил американский министр торговли Говард Латник.

"Он [TikTok] должен выйти из-под контроля Китая. Мы приняли решение, что нельзя давать контроль Китаю над тем, что установлено на телефонах 100 млн американцев, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Американцы будут владеть технологией, контролировать алгоритмы. Именно этого хочет [президент США] Дональд Трамп. Если подобная сделка будет одобрена Китаем, то мы достигнем соглашения, если они ее не одобрят, то TikTok будет отключен и решение по этому вопросу будет уже очень скоро".

Латник добавил, что сделка о продаже TikTok официально не входит в перечень тем торговых переговоров с Китаем, однако этот вопрос периодически обсуждается в ходе дискуссий Вашингтона и Пекина.

Трамп 19 июня объявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Предыдущий президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать потенциальных покупателей 50% акций TikTok.