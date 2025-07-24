Лидер движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси заявил, что не упустит возможности поддержать палестинский народ

ДОХА, 24 июля. /ТАСС/. Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" намерены увеличивать военный потенциал сформированных повстанцами вооруженных сил для повышения эффективности атак на Израиль. Об этом заявил лидер движения Абдель Малек аль-Хуси.

"Мы, йеменский народ, на государственном и общественном уровнях, в военной и других сферах не упустим возможности поддержать палестинский народ <…>. Мы изучаем дополнительные варианты силового воздействия и продолжим развивать наш военный потенциал, чтобы более эффективно противостоять врагу и усилить давление на него", - сказал аль-Хуси, говоря о действиях Израиля в секторе Газа.

После обострения конфликта в Газе в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.