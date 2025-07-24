Ранее он был помощником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Майка Уолтца в качестве постоянного представителя страны при ООН. Об этом говорится в письменном заявлении сенатора Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир), которая является старшим демократом в упомянутом комитете.

В поддержку Уолтца, который ранее был помощником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, высказались 12 законодателей, против - 10.

Против утверждения Уолтца ранее выступал сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки). По сведениям портала Axios, Пол, в частности, критиковал Уолтца за то, что тот в прошлом, будучи конгрессменом, рекомендовал Трампу сохранить в Афганистане американский воинский контингент численностью 8 тыс. человек.

Шахин уточнила, что согласилась поддержать кандидатуру Уолтца. По сведениям Axios, она пошла на этот шаг в обмен на разрешение Госдепартамента выделить Нигерии и Гаити гуманитарную помощь на сумму $75 млн.

Теперь кандидатуру Уолтца рассмотрят все сенаторы. Когда это произойдет, пока не сообщается. Как ожидается, Сенат, в котором сейчас большинство у республиканцев, одобрит назначение Уолтца на упомянутый пост.

Трамп выдвинул кандидатуру Уолтца на должность постпреда США при ООН в начале мая.