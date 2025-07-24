Вашингтон отзывает переговорщиков из Дохи

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. США отзовут группу переговорщиков из Дохи и изучат альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников после провала переговоров с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом в X написал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы приняли решение отозвать нашу группу из Дохи для проведения консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе", - указал он.

"Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаемся создать более стабильные условия для жителей Газы", - добавил Уиткофф.

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Уиткофф направляется на Ближний Восток в попытке добиться прекращения огня в секторе Газа.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который нацелен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 15 июля советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что посредники работают со сторонами конфликта для заключения рамочного соглашения, которое позволит перейти к следующему этапу переговоров. 21 июля близкое к ХАМАС агентство Maan выступило с утверждением, что подписание соглашения о прекращении огня может состояться на этой неделе или в начале следующей.

Как сообщила в четверг канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Израиль также отозвал свою делегацию с переговоров в Дохе.