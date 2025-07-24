В ЕП заявили, что ликвидация НАБУ и САП может отразиться на членстве Украины в ЕС

Депутат Европарламента от Датской народной партии Андерс Вистисен отметил, что королевство выделило Киеву $11,67 млрд

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Ликвидация Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины может иметь серьезные последствия. В том числе и относительно членства в ЕС, заявила депутат Европарламента от социал-демократов Дании Кристель Шалдемосе.

"Нет никаких сомнений, что, если Зеленский не разберется с этим должным образом, я абсолютно уверена, что <...> это может затруднить получение Украиной членства в ЕС", - сказала она в интервью радиостанции P1.

Депутат Европарламента от Датской народной партии Андерс Вистисен также резко критикует развитие событий на Украине. "Совершенно безумно, что страна, которой только Дания пожертвовала 74 млрд налоговых крон ($11,67 млрд), теперь ослабляет независимые антикоррупционные подразделения, - заявил он. - Это полное отсутствие понимания ситуации в то время, когда Украина так нуждается в западной поддержке". Политик добавил, что не следует ускорять переговоры с Киевом по членству в ЕС во время председательства Дании в Совете Евросоюза во второй половине этого года до решения вопроса с НАБУ и САП, так как это "пошлет ужасный сигнал другим странам - кандидатам на вступление в ЕС".

Владимир Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.