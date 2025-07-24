Глава МИД ЮАР: в мире сохраняется угроза применения ядерного оружия

Рональд Ламола заявил, что невозможно игнорировать растущий интерес многих стран к ядерным технологиям как к важному инструменту устойчивого развития

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Угроза применения ядерного оружия в мире сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола, открывая в Кейптауне пленарное заседание Группы ядерных поставщиков - международного объединения 48 государств.

"Ставки для человечества не могут быть выше, поскольку угроза применения ядерного оружия сохраняется, - сказал он. - Мы отмечаем растущую обеспокоенность общественности ядерной конфронтацией. Наша вера в международное верховенство права, закрепленное и охраняемое ООН, сейчас сталкивается с экзистенциальным кризисом".

Ламола подчеркнул, что в подобных условиях необходимо искать пути для выхода из кризисной ситуации. "Международное сотрудничество, дипломатия и диалог становятся более востребованными, чем когда-либо прежде, для продвижения инициатив в области нераспространения и, следовательно, укрепления доверия между государствами, - заявил он. - Ядерные материалы и технологии никогда не должны предоставляться для создания оружия. Сегодня этот принцип актуален как никогда. Мы находимся в сложной и неопределенной геополитической обстановке, характеризующейся ростом напряженности, региональной нестабильностью и вызовами многосторонним нормам, которые давно лежат в основе нашей коллективной безопасности. Мир переживает критический момент, когда стремление к глобальной безопасности требует от нас непоколебимой приверженности строгому экспортному контролю над ядерными технологиями и материалами".

Глава МИД ЮАР заявил, что одновременно невозможно игнорировать растущий интерес многих стран к ядерным технологиям как к важному инструменту устойчивого развития. "От обеспечения домов электроэнергией до лечения больных - мирный атом открывает путь к прогрессу, к которому законно стремятся многие государства, - сказал он. - Необходимо гарантировать, что контроль за передачей никогда не станет препятствием для законной международной торговли и сотрудничества в мирном применении этих преобразующих технологий. Мы обязаны противостоять навязыванию необоснованных ограничений и условий, особенно развивающимся странам. Ибо, законно осуществляя неотъемлемое право на разработку, использование и доступ к ядерной энергии в мирных целях, они не ищут одолжения, утверждая основополагающее право, лежащее в основе глобального равенства и общего процветания".

Группы ядерных поставщиков была создана в 1974 году. Ее цель - поддерживать в мире контроль за экспортом ядерных технологий, оборудования и материалов.