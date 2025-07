Участники протеста бросали в сотрудников правоохранительных органов пакеты с краской, бутылки и яйца

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек были задержаны во время пропалестинской демонстрации в центре Берлина, пострадали четверо полицейских. Об этом сообщил журналистам представитель правоохранительных органов столицы ФРГ.

"Во время демонстрации участники неоднократно выкрикивали запрещенные лозунги, бросали в наших сотрудников и оперативные автомобили пакеты с краской, бутылки и яйца", - сообщили в полиции.

Акция началась около 16:00 по местному времени (17:00 мск) у популярного среди туристов бывшего КПП "Чекпойнт Чарли" на улице Фридрихштрассе. Там собрались около 300 человек. По данным полиции, из их рядов постоянно звучал запрещенный слоган From the river to the sea, Palestine will be free ("От реки до моря Палестина будет свободной"). Поскольку организаторы не смогли подействовать на участников, стражи порядка решили около 17:40 (18:40 мск) прекратить акцию. Однако многие не последовали призыву полиции и оставались на месте. Некоторые сели на землю, отказываясь уходить.

Полиция запросила подкрепление и сейчас продолжает принимать меры для освобождения улицы от протестующих.