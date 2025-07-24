Janoubia: Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Атаке подверглись предполагаемые подземные укрытия, командные пункты и склады шиитской милиции, сообщил портал

БЕЙРУТ, 24 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли серию массированных ударов по наземным целям в окрестностях ливанских городов Джеззин и Набатия, расположенных к северу от реки Литани.

Как сообщил новостной портал Janoubia, атаке подверглись предполагаемые подземные укрытия, командные пункты и склады шиитской милиции "Хезболлах". Взрывы были слышны в районах Джермак, Мейдун, Сарири, Седжуд и Эль-Махмудия, а также на высотах Рейхан и в ущелье Зрария. Сведений о пострадавших среди мирных жителей от местных властей не поступало.

В первой половине дня беспилотник нанес удар по пикапу, принадлежащему одному из членов "Хезболлах". Автомобиль загорелся при попадании по нему ракеты, находившийся за рулем боец погиб. Инцидент произошел в населенном пункте Аита-эш-Шааб.

По информации портала, израильские военные проникли в четверг вглубь ливанской территории на 800 м в окрестностях города Хоула и провели там зачистку, в ходе операции они подорвали несколько построек. Была обстреляна из орудий лесистая местность в районе Бейт-Лиф, в результате зафиксированы очаги пожаров. Спасательные команды приступили к их тушению.