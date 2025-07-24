По данным армейской пресс-службы, удары наносились по складам с оружием, была также поражена одна ракетная установка

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новую серию ударов по югу Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов шиитской организации "Хезболлах".

Как заявила армейская пресс-служба, удары наносились по складам с оружием, была также поражена одна ракетная установка.

По версии израильской стороны, "присутствие этих вооружений и деятельность террористической организации "Хезболлах" в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.

Помимо этого, в течение дня в результате точечного удара в окрестностях поселка Аита-эш-Шааб на юге Ливана был ликвидирован один из участников вооруженных формирований "Хезболлах", добавили в армии.