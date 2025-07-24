В их числе обозначены возвращение удерживаемых в Газе израильских заложников и ликвидация военно-политической структуры движения в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израиль намерен добиться всех целей, которые он поставил перед собой в ходе операции в секторе Газа, и не будет идти на уступки радикальному палестинскому движению ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

В числе этих целей обозначены возвращение израильских заложников, удерживаемых в Газе, и ликвидация военно-политической структуры ХАМАС в анклаве. "Мы полны решимости вернуть домой каждого [заложника], и именно это мы сделаем", - сказал он, выступая на государственной церемонии по случаю 85-летия со дня смерти сионистского деятеля Зеэва Жаботинского.

"Если ХАМАС воспринимает нашу готовность к достижению соглашения как слабость, как возможность диктовать нам условия капитуляции, которые поставят Израиль под угрозу, он глубоко ошибается. Мы полны решимости достичь всех целей войны", - подчеркнул глава правительства.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила от посредников новый ответ ХАМАС на предложения о приостановке боевых действий в Газе и приступила к его изучению. После этого израильский премьер распорядился отозвать делегацию из Дохи, где ведутся переговоры об урегулировании в Газе, "для консультаций в Израиле".

В рамках последней инициативы, представленной на переговорах, предполагается, что во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, и 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе после начала военной операции Израиля в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям Газы.