Писториус: ЕС нуждается в "германо-французском моторе" в оборонной политике

Министр обороны ФРГ также призвал до конца года добиться ясности в вопросе создания истребителя шестого поколения FCAS

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что укрепление оборонного потенциала Европы возможно только в случае тесного сотрудничества Германии и Франции. Об этом он заявил на встрече со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню в городе Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония).

"Европа больше, чем когда-либо, нуждается в сильном, работоспособном германо-французском моторе - больше, чем когда-либо прежде, в том числе в оборонной политике", - приводит слова Писториуса агентство DPA. "Я убежден, что повышение европейской готовности к обороне вообще может иметь успех только в случае германо-французской сплоченности", - утверждал министр.

Писториус также затронул тему реализации проекта по созданию истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), которая выявила серьезные разногласия между Берлином и Парижем в части распределения заказов по проектным работам и производству компонентов между компаниями двух стран. Глава Минобороны ФРГ считает, что проблемы удастся решить. "В этой связи мы хотим до конца года добиться ясности в вопросе FCAS", - сказал германский министр.