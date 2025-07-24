Минфин США ввел санкции против троих граждан КНДР

Под рестрикции также подпала зарегистрированная в городе Далянь в КНР компания Korea Sobaeksu Trading Corporation

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. США включили в санкционные списки троих граждан КНДР за предполагаемое создание схем по извлечению нелегальной прибыли для правительства этой страны. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как утверждается в сообщении Госдепартамента, полученные при их участии за рубежом средства и технологии использовались властями КНДР для обхода санкций в сфере производства вооружений и атомной промышленности. Кроме того, под санкции подпала зарегистрированная в городе Далянь в КНР компания Korea Sobaeksu Trading Corporation.

Кроме того, власти США назначили денежные вознаграждения от $500 тыс. до $7 млн за информацию за информацию еще о семи гражданах КНДР, которая приведет к их поимке.