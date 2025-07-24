Руководство палестинского движения считает, что "ситуация развивалась позитивно"

ДОХА, 25 июля. /ТАСС/. Руководство палестинского движения ХАМАС потрясено недавними заявлениями спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и положительно оценивает ход консультаций в Дохе по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом в четверг вечером сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в движении.

"Мы шокированы заявлениями Уиткоффа. Мы передали ответ, ситуация развивалась позитивно", - утверждает собеседник канала, отметив, что посредники "положительно восприняли" последние условия, выдвинутые ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа.

24 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где проходят переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщил телерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ выглядит "более позитивным", чем предыдущий. В свою очередь Уиткофф написал в соцсети X, что США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". По словам спецпосланника американского президента, Вашингтон рассмотрит альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Как утверждал телеканал Al Hadath, последний ответ ХАМАС содержит требование об отводе израильских войск на 1,2 км от Филадельфийского коридора на юге сектора Газа. Движение также настаивает на том, чтобы хотя бы часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда через учреждения системы ООН и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе.