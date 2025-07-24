Как утверждает агентство, президент Франции Эмманюэль Макрон также убеждает премьера Британии выступить в поддержку палестинского государства на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Члены британского кабинета министров окажут давление на главу правительства страны Кира Стармера, поскольку ожидают признания Государства Палестина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, в британском кабмине раздражены нежеланием Стармера выполнить свое обещание о признании Палестины. Среди недовольных числятся министр юстиции Шабана Махмуд, глава минздрава Уэз Стритинг, а также министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лиза Нэнди.

Как утверждает агентство, президент Франции Эмманюэль Макрон также убеждает премьера Британии выступить в поддержку палестинского государства на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа.

24 июля французский лидер сообщил в социальной сети X, что Франция официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Макрон выступил за демилитаризацию палестинского движения ХАМАС. Он также прикрепил к своему сообщению письмо, которое адресовал президенту Палестины Махмуду Аббасу. В нем Макрон заявил о своей приверженности концепции мирного сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. Также французский лидер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.