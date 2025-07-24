Сделка должна создать новые экспортные возможности на уровне $27 млрд в ближайшие 25 лет, говорится в заявлении правительства Великобритании

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Великобритания углубит партнерство в области безопасности AUKUS с Австралией, подписав соглашение, рассчитанное на 50 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством Великобритании.

В нем отмечается, что сделка между Лондоном и Канберрой должна создать новые экспортные возможности на уровне £20 млрд ($27 млрд) в ближайшие 25 лет. "Новый 50-летний договор AUKUS станет основой для программ Великобритании и Австралии в области подводных лодок, поддержит десятки тысяч рабочих мест в обеих странах, укрепит их промышленный потенциал и обеспечит поставку подводных лодок, которые защищают Великобританию и наших союзников", - говорится в сообщении.

Как ожидается, сделка может быть подписана во время визита в Австралию 25 июля министра обороны Великобритании Джона Хили и главы британского МИД Дэвида Лэмми.

Примечательно, что, хотя AUKUS - партнерство между правительствами Австралии, Великобритании и США, в заявлении британского правительства участие Соединенных Штатов в сделке не упоминается вовсе. Ранее американские официальные лица заявляли, что Вашингтон оценивает целесообразность сохранения альянса, чтобы гарантировать соответствие инициативы, согласованной предыдущей администрацией, внешнеполитическим приоритетам президента Дональда Трампа. 16 июля портал Nikkei Asia сообщил о планах замглавы Минобороны США Джона Но посетить Австралию для проведения переговоров о параметрах взаимодействия в рамках AUKUS.

Трехстороннее военное партнерство AUKUS было создано в 2021 году. Альянс предусматривает, в частности, строительство для Австралии атомных подлодок и проведение других совместных военных разработок.

Визит Хили и Лэмми в Австралию совпал по времени с проведением у ее берегов учений 20 государств под названием Talisman Sabre. В нем принимает участие международная авианосная ударная группа, возглавляемая британским авианосцем Prince of Wales ("Принц Уэльский"). Она достигла Индо-Тихоокеанского региона в середине июня.