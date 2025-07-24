NYT: отзыв переговорщиков Израиля и США по Газе из Дохи мог быть уловкой

Один из источников газеты выразил уверенность, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф намерен использовать эту меру как рычаг давления на ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Решение властей Израиля и США отозвать свои переговорные группы из Дохи могло быть вызвано тактическими соображениями. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания выразил уверенность, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен использовать отзыв переговорщиков в качестве рычага давления на палестинское движение ХАМАС. Кроме того, таким образом Соединенные Штаты могут убедить Израиль пойти на уступки. Часть источников заявили NYT, не приведя подробностей, что аналогичное американскому распоряжение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также было тактически мотивировано.

24 июля Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где проходят переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. Уиткофф в свою очередь написал в X, что США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно показывает отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". По словам спецпосланника американского президента, Вашингтон рассмотрит альтернативные способы освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.