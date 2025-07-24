Министр Смотрич: Израиль должен ответить Франции аннексией Западного берега

По мнению главы Минфина Израиля это было бы "соразмерным сионистским ответом на одностороннее давление и принудительные меры"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич считает, что лучшим ответом на признание Парижем государственности Палестины была бы полная аннексия Западного берега реки Иордан.

"Благодарю президента [Франции Эмманюэля] Макрона за предоставление еще одной веской причины наконец распространить израильский суверенитет на исторические регионы Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) и навсегда покончить с провальной концепцией создания палестинского террористического государства в сердце Земли Израиля", - написал Смотрич в X.

По мнению политика, со стороны Израиля это было бы "соразмерным сионистским ответом на одностороннее давление и принудительные меры, осуществляемые президентом Макроном и его союзниками".

Вечером 24 июля Макрон объявил, что его страна в сентябре признает Палестину. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна резко осуждает этот шаг и видит в создании палестинского государства угрозу собственной безопасности.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.

Западный берег реки Иордан - одна из двух частей Государства Палестина, наряду с сектором Газа. С 1967 года эта территория находится под контролем Израиля. ООН считает незаконными израильскую оккупацию этой территории и продолжающееся там строительство еврейских поселений. Смотрич, помимо поста главы Минфина, курирует в Минобороны Израиля поселенческую деятельность на Западном берегу и неоднократно выступал за его аннексию. 23 июля Кнессет (парламент Израиля) принял резолюцию с призывом к правительству страны официально распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан. Документ не имеет юридической или законодательной силы и носит декларативный характер.