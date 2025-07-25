FT: "Евротройка" даст Ирану отсрочку по санкциям, если он вернется к диалогу

По информации газеты, условиями для послаблений должны стать переговоры с США и сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана готовы предоставить Тегерану отсрочку по санкциям в случае, если он согласится возобновить диалог с Соединенными Штатами и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, подразумевается отсрочка на несколько месяцев, а ее предоставление ставится в зависимость от принятия соответствующей резолюции Совбезом ООН. Условиями для послаблений должны стать переговоры с США и сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ. Других подробностей не приводится.

21 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи проинформировал, что новый раунд переговоров со странами "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел.

Пять раундов переговоров Ирана с США ранее в этом году по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы исламской республики. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки".