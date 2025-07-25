Палестинское движение дало ответ на последнюю инициативу, представленную на переговорах через посредников с израильской стороной

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС в своем ответе на последнюю инициативу, представленную на непрямых переговорах с Израилем, включило пункт о гарантиях невозобновления боевых действий в секторе Газа после окончания возможного 60-дневного перемирия в текст самого договора между противоборствующими сторонами. Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

Согласно информации его источников, ХАМАС "настаивает на включении этого условия отдельным пунктом в соглашение о прекращении огня в секторе Газа". До последнего времени радикалы требовали от США предоставления гарантий по данному вопросу.