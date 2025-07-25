WSJ: рейтинг Трампа не снижается, несмотря на пошлины и дело Эпштейна

По данным газеты, 46% респондентов одобряют его работу на посту президента

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Рейтинг президента США Дональда Трампа не снижается, несмотря на введение таможенных пошлин, непопулярность закона о сокращении госрасходов и дело финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), которая провела опрос общественного мнения.

Политическая позиция главы Белого дома, подкрепленная, по данным издания, "улучшением отношения избирателей к его экономическому курсу, демонстрирует впечатляющую устойчивость" оценки его действий американцами. Серия бурных событий, включая "агрессивную программу депортации, проводимую администрацией, и бомбардировки США ядерных объектов Ирана, не смогла ни повлиять на общее мнение общественности о президенте, ни улучшить его". Около 46% респондентов, так же как и в апреле, согласно данным WSJ, одобряют его работу на посту президента, а 52% оценивают ее негативно.

Опрос показывает, как отмечает газета, почему "практически непоколебимая поддержка базы республиканцев так ценна для него". Благодаря тому, что 88% избирателей Республиканской партии одобряют работу Трампа, в том числе 66% "полностью", президенту удалось сохранить политическое влияние в Конгрессе США и среди значительной части электората.

Около 47% участников опроса оценили экономический курс американского лидера на "отлично" или "хорошо", что на 11 процентных пунктов превышает показатели 4-месячной давности, указывает WSJ. Отвечая на вопрос о бомбардировках США ядерных объектов Ирана, 47% респондентов согласились с утверждением, что июньские удары были хорошей идеей и снизили ядерную угрозу со стороны Тегерана. Около 43% сочли этот налет плохой идеей с риском втягивания США в войну.

Опрос WSJ проводился 16-20 июля среди 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей.

О деле Эпштейна

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, министра юстиции США Пэм Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.