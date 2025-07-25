Госдеп одобрил продажу Египту системы ПВО NASAMS почти на $4,7 млрд

Потенциальная сделка также предусматривает продажу четырех РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, устройств связи, учебных ракет, тренажеров, запасных и ремонтных элементов

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Египту системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и сопутствующего оборудования на $4,67 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Как отмечается в документе, потенциальная сделка предусматривает продажу системы ПВО NASAMS и связанного с ней оборудования, а также четырех радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-64F1 Sentinel, устройств связи, учебных ракет, тренажеров, запасных и ремонтных элементов. В агентстве уточнили, что правительство Египта ранее направило запрос на покупку этих вооружений у США.

Согласно заявлению, приобретение Египтом системы NASAMS "не изменит основного баланса военных сил в регионе" и "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США, поскольку укрепляет безопасность одного из основных союзников вне НАТО". Подчеркивается, что предполагаемая сделка не окажет негативного влияния на обороноспособность американской армии.

По сведениям портала Breaking Defense, Египет является традиционным получателем крупных объемов американского иностранного военного финансирования - средств, которые Соединенные Штаты предоставляют другим странам для укрепления их оборонных возможностей. Наряду с Израилем, Египет стал исключением из решения госсекретаря США Марко Рубио о приостановке военного финансирования иностранным государствам в январе этого года.