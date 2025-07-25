Politico: европейские лидеры "играют на публику", угрожая Ирану возвращением санкций

Агрессивная риторика Лондона Берлина и Парижа в адрес Тегерана ошибочна и лицемерна, сообщает издание

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Угрозы европейских стран использовать механизм snapback, подразумевающий восстановление санкций Совета Безопасности (СБ) ООН против Ирана, продиктованы стремлением публично продемонстрировать мощь Европы. Такую оценку приводит европейское издание Politico.

По его мнению, агрессивная риторика "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) в адрес Ирана ошибочна и лицемерна, поскольку иранская сторона, в отличие от ЕС и США, последовательно соблюдала условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Исламская республика начала постепенное сокращение обязательств только в ответ на диверсии на иранских ядерных объектах, убийства физиков-ядерщиков и неготовность европейцев выполнить свою часть сделки, пишет издание.

Как отмечает Politico, вместо продвижения диалога с Тегераном Европа занимается "нагнетанием обстановки", невзирая на ущерб своему международному имиджу. Попытки привести в действие механизм snapback, подчеркивает издание, подтверждают политическую ангажированность действий европейских стран в отношении иранской ядерной программы.

21 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи проинформировал, что новый раунд переговоров со странами европейской тройки по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом восстановления санкций в отношении Тегерана.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии на ядерные объекты страны. В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.