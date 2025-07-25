За 12 дней июньской эскалации американские военные запустили 150 перехватчиков - это почти четверть от всего объема, закупленного Пентагоном с 2010 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном в июне 2025 года продемонстрировал нехватку ракет-перехватчиков для передовых систем противоракетной обороны у участвовавших в защите еврейского государства Вооруженных сил США. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Во время конфликта на территории Израиля были развернуты две американские системы противоракетной обороны THAAD. По данным собеседников, во время конфликта ВС США стремительно расходовали ракеты-перехватчики к ним, которые должны были противодействовать иранским ударам баллистическими ракетами. За 12 дней боевых действий было выпущено 150 перехватчиков, это почти четверть от всего объема, закупленного Пентагоном с 2010 года. Дефицит ракет в тот момент был настолько серьезным, что США прорабатывали возможность перенаправления на Израиль поставок ракет, предназначавшихся для Саудовской Аравии.

Источники отмечают, что в Пентагоне рассматривают опыт боевых действий как тревожный, поскольку у США нет необходимого объема перехватчиков и пусковых установок для противодействия большим количествам баллистических ракет, производство которых в последние годы стало более дешевым и массовым. Пополнение израсходованных в ходе боевых действий запасов может занять около полугода. Стоимость одной ракеты-перехватчика составляет порядка $13 млн, всего у США развернуты семь систем THAAD - три в Америке, две в Израиле, одна в Саудовской Аравии, еще две должны направиться в Южную Корею.

Конфликт также продемонстрировал дефицит современных ракет-перехватчиков морского базирования. Во время боевых действий эсминцы ВМС США выпустили около 80 ракет SM-2, SM-3 и SM-6. Также конфликт напомнил о проблеме отсутствия надежной системы перезарядки пусковых установок в море, из-за которой корабли вынуждены возвращаться на базы.

Еще один вывод из конфликта - нехватка современных перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам непосредственно в Армии обороны Израиля. Чиновники Пентагона говорят, что если бы конфликт продолжился, то Израиль мог бы полностью исчерпать свои запасы передовых ракет "Стрела-3" ("Хец-3"). Опрошенные WSJ военные эксперты говорят, что ВС США нуждаются в обновлении противоракетной обороны с учетом меняющихся реалий в части производства баллистических ракет потенциальными противниками.