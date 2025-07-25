Митингующие обвинили их в предательстве и диктатуре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Плакаты против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака с обвинениями в предательстве и диктатуре развернули в четверг вечером на митинге в Киеве. Об этом сообщило издание "Страна".

Акция проводилась в знак протеста против давления властей на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

На кадрах, опубликованным изданием, видно, что на митинге развернули плакаты с изображением Зеленского и Ермака, которые, в частности, сопровождались надписями: "Убийцы демократии - предатели Украины" и "Диктаторы". На плакатах также указывалось, что "эти двое" уничтожают страну, а "украинцы - не рабы".

Ранее сообщалось, что неизвестные мужчины в балаклавах сожгли на митинге портреты Зеленского и Ермака. Протесты проходили в Киеве и многих других городах третий день подряд.

Давление на НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенных к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги также прошли в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Также Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. Под натиском Зеленский начал менять свою позицию и уже в четверг внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который по сути отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.