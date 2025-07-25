По данным агентства, 44 случая похищения или пропажи гуманитарных грузов "прямо или косвенно" связаны с действиями израильских военных

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) не выявило доказательств, подтверждающих заявления Израиля о систематическом хищении палестинским движением ХАМАС финансируемой Вашингтоном международной гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на USAID.

По его данным, в ходе расследования агентство изучило 156 случаев "кражи или утери" таких грузов, о которых сообщили организации - партнеры США в период с октября 2023 года по май 2025 года. Каких-либо данных о получении ХАМАС выгоды от финансируемых Вашингтоном поставок партий гуманитарных грузов не обнаружено, что ставит под сомнение утверждения на этот счет Израиля и США, говорится в сообщении.

Согласно отчету, по крайней мере 44 случая похищения или пропажи по другой причине гуманитарных грузов "прямо или косвенно" связаны с действиями израильских военных. Отвечая на вопрос о докладе USAID, израильтяне заявили Reuters, что их обвинения основаны на разведывательных сообщениях о захвате ХАМАС грузов из автофургонов с гуманитарной помощью.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа перестала поступать помощь от международных гуманитарных организаций и структур ООН. В мае в качестве альтернативы традиционной системе распределения помощи Израиль при поддержке США создал новую схему организации доставки продовольствия жителям сектора Газа, предполагающую передачу фактически монопольных прав Фонду гуманитарной помощи Газе (GHF) на создание распределительных центров и раздачу продуктов и товаров первой необходимости. План был раскритикован международными организациями, ключевой пункт критики - размещение распределительных центров в свободных от боевых действий "зонах безопасности" на юге Газы, что, по мнению специалистов, может привести к насильственному переселению жителей анклава.