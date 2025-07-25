В бюро отметили, что их работники и так проходят проверку на полиграфе во время служебных расследований, назначений и переназначений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), который накануне внес в Верховную раду Владимир Зеленский, предполагает, что сотрудников антикоррупционных органов будет проверять само НАБУ, а не Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в антикоррупционном бюро.

"Разъясняем: проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а управлению внутреннего контроля НАБУ. Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно НАБУ", - говорится в телеграм-канале бюро.

Там отметили, что их работники и так проходят проверку на полиграфе во время служебных расследований, назначений и переназначений. Однако в бюро выразили опасение, чтобы проверки на полиграфе, которые предполагается ввести по новому законопроекту, не стали давлением на сотрудников и вмешательством в оперативную деятельность.

Согласно тексту нового законопроекта Зеленского о НАБУ и САП, подразделение внутреннего контроля НАБУ должно согласовывать методологию проверки сотрудников на полиграфе с СБУ. Проверки будут проводиться не реже одного раза в два года. Кроме того, такую же проверку работников этих органов нужно будет провести в течение полугода со дня вступления закона в силу.

Давление на НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги также прошли в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали также на Западе. В этой ситуации Зеленский начал менять свою позицию и уже в четверг внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.