Стармер заверил Зеленского в "непоколебимой поддержке" на фоне скандала с НАБУ

Премьер-министр Великобритании также в очередной раз высказался за необходимость "продолжать увеличивать давление на Россию" путем санкций

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре заверил Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Киева, несмотря на скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр подчеркнул, что поддержка Великобританией Украины остается непоколебимой, лидеры сошлись во мнении о важности роли независимых антикоррупционных институтов в сердце украинской демократии", - отмечается в коммюнике. Стармер и Зеленский в очередной раз высказались за необходимость "продолжать увеличивать давление на Россию" путем санкций.

Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.