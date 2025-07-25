По словам высокопоставленного дипломата, стороны договорились продолжать переговоры

ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, участвовавший во встрече с представителями стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) в Стамбуле, назвал прошедшие переговоры обстоятельными и откровенными.

"Мы с [другим замглавы иранского МИД Маджидом] Тахт-Раванчи провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с политиками трех европейских стран и ЕС. Обсуждались последние события, связанные с вопросом отмены санкций и ядерной проблематикой", - написал он в X.

По словам высокопоставленного дипломата, стороны договорились продолжать переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. "Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этом вопросу продолжатся", - отметил Гарибабади.